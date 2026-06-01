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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Givaudan auf 'Overweight' - Ziel 3600 Franken

05.06.26 14:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Givaudan AG
2.892,00 CHF 53,00 CHF 1,87%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Zur vereinbarten Übernahme der Mehrheit an Eurofragrance schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung, dass deren derzeitige operative Ergebnismargen (Ebitda) etwa denen des Düfte- und Kosmetikgeschäfts von Givaudan entsprechen dürften. Mit der Übernahme könnten diese sich aber verbessern. Zudem sollte der Zukauf die Gewinne (EPS) von Givaudan im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigern./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:49 / BST

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15.04.2026Givaudan OverweightJP Morgan Chase & Co.
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17.03.2026Givaudan OverweightBarclays Capital
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16.04.2026Givaudan NeutralUBS AG
15.04.2026Givaudan HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.2026Givaudan HoldDeutsche Bank AG
15.04.2026Givaudan Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026Givaudan Equal WeightBarclays Capital
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10.02.2026Givaudan SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
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14.04.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.

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