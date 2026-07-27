ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' - Ziel 1700 Pence

28.07.26 16:19 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 13:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 13:53 / BST

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK ( GlaxoSmithKline ) nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe umsatz- und gewinnseitig die Erwartungen übertroffen, schrieb Zain Ebrahim in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Was den Umsatz betreffe, sei dies hauptsächlich dem Impfstoffgeschäft zu verdanken. Neben dem RSV-Vakzin Arexvy verwies er aber auch auf die Preisentwicklung des Atemwegs-Medikaments Nucala./rob/tih/he

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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