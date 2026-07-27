ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' - Ziel 1700 Pence
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK (GlaxoSmithKline) nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe umsatz- und gewinnseitig die Erwartungen übertroffen, schrieb Zain Ebrahim in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Was den Umsatz betreffe, sei dies hauptsächlich dem Impfstoffgeschäft zu verdanken. Neben dem RSV-Vakzin Arexvy verwies er aber auch auf die Preisentwicklung des Atemwegs-Medikaments Nucala./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 13:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 13:53 / BST
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|20.07.26
|GSK Hold
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