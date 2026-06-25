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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 114 Kronen

26.06.26 08:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
14,91 EUR -0,28 EUR -1,84%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)) mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien durchwachsen gewesen, schrieb Georgina Johanan am Freitag. Die Kostenentwicklung der Modekette sei hilfreich, die Kundenstimmung bleibe aber wackelig./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 00:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 00:57 / BST

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

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Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

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08:26HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
08:01HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
25.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
25.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
02.12.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
25.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyDeutsche Bank AG
13.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
05.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
25.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
25.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
25.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
15.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:26HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
08:01HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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