ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 114 Kronen
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)) mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien durchwachsen gewesen, schrieb Georgina Johanan am Freitag. Die Kostenentwicklung der Modekette sei hilfreich, die Kundenstimmung bleibe aber wackelig./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 00:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 00:57 / BST
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