ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hannover Rück auf 'Overweight' - Ziel 255 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach endgültigen Geschäftszahlen für 2023 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Die vorgeschlagene Dividende übertreffe die Konsensschätzung, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer ersten Reaktion am Montag. Positiv sei auch der Aufbau von Reserven durch den Rückversicherer./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 07:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 07:16 / GMT

