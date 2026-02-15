DAX24.989 +0,3%Est506.014 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 -0,2%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.988 +0,1%Euro1,1867 -0,1%Öl67,52 -0,3%Gold5.014 -0,6%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro

16.02.26 09:19 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Alexia Dogani kommentierte am Montag die Gespräche über einen Kauf der Reederei ZIM. In einem Medienbericht dazu heiße es, Hapag-Lloyd wolle die internationalen Aktivitäten übernehmen und ein isrealischer Investor die Aktivitäten in Israel. Eine Konsolidierung in der Branche sei zwar perspektivisch keine Überraschung, so Dogani. Der offensichtlich schon jetzt beginnende Prozess aber schon. Dies spiegele wohl die nach wie vor starke Finanzlage der Branchenakteure wider. Was eine potenzielle Wertschöpfung für Hapag-Lloyd angeht, ist Dogani aber skeptisch./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

DatumRatingAnalyst
08:31Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.01.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Hapag-Lloyd SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
26.01.2022Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
18.01.2022Hapag-Lloyd BuyDeutsche Bank AG
18.11.2021Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
15.11.2021Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
01.11.2021Hapag-Lloyd BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.12.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
24.11.2025Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:31Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.01.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Hapag-Lloyd SellGoldman Sachs Group Inc.
12.01.2026Hapag-Lloyd UnderweightBarclays Capital

