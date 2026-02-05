DAX24.801 -0,5%Est505.979 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,0%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.302 -1,1%Euro1,1853 -0,2%Öl68,55 +1,2%Gold4.992 -1,0%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro

16.02.26 19:19 Uhr
Aktien
Aktien
Hapag-Lloyd AG
114,10 EUR -5,90 EUR -4,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit Blick auf eine Übernahme der Reederei ZIM auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der von der Hamburger Großreederei gebotene Kaufpreis von 35 US-Dollar je ZIM-Aktie liege um rund 60 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag, schrieb Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Das belege, dass Größe und Marktanteile in der Branche schwerer wögen als das Schaffen von Wert./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 15:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 15:54 / GMT

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Hapag-Lloyd AG

DatumRatingAnalyst
18:56Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08:31Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.01.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.01.2022Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
18.01.2022Hapag-Lloyd BuyDeutsche Bank AG
18.11.2021Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
15.11.2021Hapag-Lloyd BuyKepler Cheuvreux
01.11.2021Hapag-Lloyd BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.12.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
24.11.2025Hapag-Lloyd HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Hapag-Lloyd HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18:56Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08:31Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.01.2026Hapag-Lloyd UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Hapag-Lloyd SellGoldman Sachs Group Inc.

