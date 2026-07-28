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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen fürs zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Baustoffkonzerns liege 3 Prozent über der Markterwartung, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung./mis/rob/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:55 / BST

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DatumRatingAnalyst
09:31 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Heidelberg Materials Outperform Bernstein Research
07.07.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.