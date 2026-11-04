ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'

04.11.26 08:34 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Baustoffherstellers liege um vier Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Positiv hätten sich die Preise entwickelt. Zudem treibe das Unternehmen das Effizienz- und Restrukturierungsprogramm voran und habe das damit verknüpfte finanzielle Ziel erhöht./rob/bek/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:50 / GMT

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