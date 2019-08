ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hellofresh auf 'Overweight' - Ziel 14 Euro

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 9,88 EUR

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HelloFresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Kochboxen-Versender habe stark und erneut besser als gedacht abgeschnitten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtig sei, dass das Unternehmen zum ersten Mal ein positives bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) erwirtschaftet habe. Hellofresh befinde sich auf einem guten Weg zu einem tragfähigen Geschäftsmodell./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 07:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / 07:10 / BST