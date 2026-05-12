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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Henkel auf 'Underweight'

13.05.26 08:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
63,22 EUR -0,02 EUR -0,03%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel (Henkel vz) auf "Underweight" belassen. Von den 22 beobachteten Branchenwerte hätten 16 eine bessere organische Umsatzentwicklung im ersten Quartal verzeichnet als befürchtet, resümierte Analystin Celine Pannuti am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Dabei hätten allerdings auch Timing-Effekte eine Rolle gespielt. Die Jahresziele seien bestätigt worden. Die Konzerne schienen zuversichtlich, mit dem Kostendruck zurechtzukommen, der am stärksten die Anbieter von Haushalts- und Körperpflegemitteln (HPC) treffe. Hier präferiert sie Unilever aufgrund einer recht gut absehbaren Umsatzentwicklung. Henkel, Essity, Haleon, Reckitt und Beiersdorf sieht Pannuti wegen gewisser Risiken für die Jahresziele skeptisch./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 22:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:20 / BST

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06.02.2026Henkel vz KaufenDZ BANK
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08.05.2026Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
08.05.2026Henkel vz NeutralUBS AG
08.05.2026Henkel vz Equal WeightBarclays Capital
08.05.2026Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:01Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.04.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.04.2026Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.

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