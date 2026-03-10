DAX23.619 -1,5%Est505.773 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0600 -2,5%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.828 -0,6%Euro1,1600 ±-0,0%Öl91,00 -0,4%Gold5.190 ±0,0%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Henkel auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro

11.03.26 13:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
69,98 EUR -3,32 EUR -4,53%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel (Henkel vz) nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight"belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im vergangenen Jahr mit dem vergleichbaren Wachstum und dem bereinigten Ergebnis je Aktie etwas enttäuscht, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Dazu rechne Henkel mit einem schwachen Start ins laufende Jahr./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:39 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

