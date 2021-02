ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt HSBC auf 'Underweight' - Ziel 400 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Der Nettozinsertrag und die harte Kernkapitalquote im vierten Quartal seien besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2021 dürfte ein Übergangsjahr werden. Der Experte bevorzugt Standard Chartered./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 06:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2021 / 06:03 / GMT

