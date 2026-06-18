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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hugo Boss auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro

22.06.26 15:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
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HUGO BOSS AG
38,27 EUR -0,39 EUR -1,01%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat HUGO BOSS mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Vor dem Zwischenbericht am 4. August passte Chiara Battistini ihre Schätzungen am Freitag in ihrem Ausblick auf den kommenden Quartalsbericht an die jüngsten Branchendaten, Wechselkursveränderungen und Gespräche mit dem Unternehmen nach unten an. Damit trug sie dem generell schwachen Konsumumfeld im zweiten Quartal in der Emea-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) Rechnung. Durch die Übernahmeofferte von Fraser von 38 Euro je Aktie sei diese aber nach unten abgesichert./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 19:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BST

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08:01HUGO BOSS NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.06.2026HUGO BOSS HaltenDZ BANK
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13.04.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
10.03.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.01.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
28.09.2022HUGO BOSS ReduceBaader Bank
05.05.2021HUGO BOSS VerkaufenDZ BANK

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