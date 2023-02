ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Infineon auf 'Neutral' - Ziel 38,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Der Halbleiterkonzern habe trotz leicht enttäuschender Umsätze ergebnisseitig aufgrund der sehr guten Preisgestaltung die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Quartalsbericht sei auch deshalb insgesamt positiv, da das Unternehmen trotz negativer Währungseffekte seine Prognose angehoben habe./tav/bek

