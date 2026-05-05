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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Infineon auf 'Overweight' - Ziel 48 Euro

06.05.26 10:19 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen des Chipherstellers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Beim Umsatz habe das zweite Geschäftsquartal den Erwartungen entsprochen, des Segmentergebnis habe diese aber verfehlt, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv erwähnte er die erhöhte Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr. Er schätzt, dass der Umsatz im Geschäftsjahr im Bereich von 16,1 bis 16,2 Milliarden Euro liegen könnte./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:30 / BST

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