ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Innogy auf 'Neutral' - Ziel 42 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Innogy (innogy SE) nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das Nettoergebnis einen Tick unter den Erwartungen, die Resultate insgesamt aber im Rahmen ausgefallen, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Leiden des Energiekonzerns am britischen Markt hätten sich fortgesetzt und die Nettoschulden seien höher als von ihm vermutet./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / 07:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 07:12 / BST