ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Intel auf 'Overweight' - Ziel 68 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intel nach einem Innovationstag mit dem Schwerpunkt auf Datencentern auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 US-Dollar belassen. Er sei nun verstärkt der Überzeugung, dass der Chipkonzern in den nächsten Jahren ein zweistelliges Umsatzwachstum im Datencenter-Geschäft erzielen kann, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/la

Datum der Analyse: 09.08.2018

