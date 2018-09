ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Just Eat auf 'Underweight' - Ziel 742 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat auf "Underweight" angesichts von Gerüchten über ein Übernahmeinteresse von Uber am Konkurrenten Deliveroo mit einem Kursziel von 742 Pence belassen. Ein Angebot für den zuletzt auf mehr als 2 Milliarden US-Dollar geschätzten Essenslieferdienst Deliveroo unterstreiche die Absicht von Uber, das Geschäft mit Lebensmitteln in Europa aufzumischen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Solch ein Schritt würde den Wettbewerb erhöhen und das Management von Just Eat in Zugzwang bringen./tih/ag

Datum der Analyse: 21.09.2018