ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Knorr-Bremse auf 'Neutral' - Ziel 107 Euro

Aktien in diesem Artikel Knorr-Bremse 105,60 EUR

3,07% Charts

News

Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Der Lkw- und Zugbremsen-Hersteller sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Akash Gupta in einer ersten Einschätzung am Freitag. Die Aktie habe sich in diesem Jahr bislang schwach entwickelt, auch deshalb rechnet Gupta nun mit einer überdurchschnittlichen Kursreaktion auf das Zahlenwerk./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2021 / 06:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2021 / 06:40 / BST