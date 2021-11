ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Knorr-Bremse auf 'Neutral' - Ziel 108 Euro

Aktien in diesem Artikel Knorr-Bremse 92,26 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Der Bremsenspezialist habe erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der konkretisierte Jahresausblick beinhalte allerdings eine überraschend schwache Marge für das Schlussquartal, was ihn mit Blick auf eine Margenerholung 2022 vorsichtig stimme./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2021 / 06:54 / GMT

