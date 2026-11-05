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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel 15 Euro

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LANXESS AG
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LANXESS nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Resultate des Spezialchemiekonzerns seien weniger schlimm als befürchtet ausgefallen, schrieb Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Ausblick auf das laufende vierte Quartal habe die trüben Erwartungen übertroffen./rob/edh/stk

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Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:26 / GMT

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Datum Rating Analyst
10:01 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:21 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
29.09.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
25.09.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.

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