ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel 26 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LANXESS nach der Mitteilung einer Firmenwertabschreibung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Dass der Chemiekonzern mit Blick auf die Wertminderung auch auf eine schwächer als erwartete Nachfrage 2023 und 2024 verweise, impliziere einen womöglich trägen Start ins laufende Jahr, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem dürften die Sorgen von Anlegern mit Blick auf die hohe Verschuldung der Kölner nicht weniger werden, auch wenn die Wertminderungen nicht zahlungswirksam seien./mis/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2024 / 06:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2024 / 06:00 / GMT

