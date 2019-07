ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt London Stock Exchange auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der London Stock Exchange (London Stock Exchange (LSE)) anlässlich der möglichen Übernahme von Refinitiv auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5850 Pence belassen. Der Kauf des Finanzdatenanbieters wäre strategisch sehr sinnvoll für den britischen Börsenbetreiber, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Montag vorliegenden Studie. Dadurch könnte der Gewinn je Aktie der LSE im ersten vollen Jahr nach Abschluss der Transaktion um rund 35 Prozent steigen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2019 / 23:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2019 / 04:07 / BST