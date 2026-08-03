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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Lufthansa nach Zahlen auf 'Neutral'

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen verfehlt und die Jahresziele seien wegen höherer Treibstoffkosten gesunken, schrieb Harry Gowers am Dienstag nach den Zahlen der Airline. Er rechnet mit Kursschwäche./rob/ag/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:49 / BST

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08:51 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
16.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
16.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.