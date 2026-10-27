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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Mercedes-Benz auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro

Werte in diesem Artikel
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.00 EUR -1.48 EUR -3.57 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) nach Zahlen und reduzierten Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Wegen eines relativ schwachen dritten Jahresviertels und eines wohl ebenfalls schwächeren Schlussquartals habe der Autobauer die Jahresziele gekürzt, schrieb Jose M Asumendi am Dienstag in einer ersten Reaktion. Das nur noch auf Vorjahresniveau erwartete operative Ergebnis (Ebit) dürfte die Konsensschätzung um 10 Prozent sinken lassen./rob/gl/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 09:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 09:31 / GMT

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Datum Rating Analyst
11:36 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG

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