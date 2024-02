ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Mercedes-Benz auf 'Overweight' - Ziel 78 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Autobauer habe insgesamt ein solides Zahlenwerk abgeliefert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Dabei seien der Free Cashflow und der Dividendenvorschlag stark ausgefallen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 07:09 / GMT

