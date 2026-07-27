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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Mercedes-Benz nach Zahlen auf 'Overweight'

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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Alles in allem habe der Autobauer ein starkes zweites Quartal hinter sich, das die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen habe, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er hob insbesondere hervor, dass die Umsatzrendite der Pkw-Sparte trotz des schwierigen Marktumfelds bei 4 Prozent gelegen habe./ck/rob/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:39 / BST

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DatumRatingAnalyst
08:56 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
14.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research