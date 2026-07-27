ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Mercedes-Benz nach Zahlen auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Alles in allem habe der Autobauer ein starkes zweites Quartal hinter sich, das die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen habe, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er hob insbesondere hervor, dass die Umsatzrendite der Pkw-Sparte trotz des schwierigen Marktumfelds bei 4 Prozent gelegen habe./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:39 / BST
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|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research