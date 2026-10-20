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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Michelin auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Jose M Asumendi ließ nach der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen seine Gewinnschätzungen für den Reifenhersteller weitgehend unverändert, wie er am Dienstabend schrieb./ajx/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:51 / BST

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