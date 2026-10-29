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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Microsoft auf 'Overweight' - Ziel 625 Dollar

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Microsoft Corp.
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Microsoft nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Eine deutliche Geschäftsbeschleunigung bei der Cloud-Sparte Azure habe dem Softwareriesen eine besser als erwartete Umsatz- und Margenentwicklung beschert, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Sowohl die Zahlen als auch der gesenkte Ausblick für die Investitionen sollteh die Optimisten in ihrer Erwartung einer Wachstumsbeschleunigung bestärken./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 01:19 / EDT

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08:11 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
08:01 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets

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