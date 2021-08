ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel 269 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 269 Euro belassen. Die endgültigen Zahlen des Rückversicherers hätten die starken Eckdaten insgesamt bestätigt, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Solvenzquote habe die Markterwartung deutlich übertroffen./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2021 / 07:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2021 / 07:17 / BST

