ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Munich Re auf 'Overweight' - Ziel 330 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Im schnell wachsenden Markt für Cyber-Versicherungen seien Beazley und Munich Re am besten positioniert, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./gl/la

