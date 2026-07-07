DAX 25.442 -0,1%ESt50 6.286 +0,6%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,39 +2,1%Nas 24.443 -1,7%Bitcoin 56.019 +0,5%Euro 1,1449 -0,1%Öl 91,5 +0,8%Gold 4.067 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
62.90 EUR -4.75 EUR -7.02 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek (Nemetschek SE) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Bausoftware-Konzern habe sich im zweiten Quartal beim Umsatz aus eigener Kraft besser entwickelt als erwartet, schrieb Joseph George in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der operative Gewinn (Ebitda) liege auf den ersten Blick zwar unter der Erwartung, doch erscheine die zugrunde liegende Entwicklung deutliche robuster./mis/rob/la

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:53 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle Nemetschek Aktie News

Werbung

Nemetschek Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09:16 Nemetschek SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 Nemetschek SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Nemetschek SE Sell UBS AG
15.07.26 Nemetschek SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 Nemetschek SE Overweight JP Morgan Chase & Co.