ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek (Nemetschek SE) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Bausoftware-Konzern habe sich im zweiten Quartal beim Umsatz aus eigener Kraft besser entwickelt als erwartet, schrieb Joseph George in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der operative Gewinn (Ebitda) liege auf den ersten Blick zwar unter der Erwartung, doch erscheine die zugrunde liegende Entwicklung deutliche robuster./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:53 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Nemetschek Aktie News
Nemetschek Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|Nemetschek SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Nemetschek SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Nemetschek SE Sell
|UBS AG
|15.07.26
|Nemetschek SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Nemetschek SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.