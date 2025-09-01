DAX23.665 -1,6%ESt505.322 -0,8%Top 10 Crypto15,62 +2,5%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.711 +1,7%Euro1,1635 -0,6%Öl69,24 +1,6%Gold3.482 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- NIO setzt mehr um -- SMA Solar, Lucid, Bitcoin, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Siemens, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Die Top-10-Aktien der Zurich im zweiten Quartal 2025: Strategie des Schweizer Versicherers in den USA Die Top-10-Aktien der Zurich im zweiten Quartal 2025: Strategie des Schweizer Versicherers in den USA
Aktien von Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50, auch Rheinmetall-Aktie im Fokus Aktien von Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50, auch Rheinmetall-Aktie im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 85 Franken

02.09.25 13:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
74,83 CHF -0,66 CHF -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle (Nestlé) mit einem Kursziel von 85 Franken auf "Neutral" belassen. Der weitere notfallmäßige Wechsel an der Spitze der Schweizer dürfte den Markt kaum beruhigen, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Sie erinnerte daran, dass bereits der nun entlassene Chef ohne sorgfältigen Auswahlprozess ins Amt gekommen sei. Pannuti sieht weiter ein Fragezeichen hinter dem mittelfristigen Kurs des Konzerns./rob/ag/gl

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:47 / BST

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
12:06Nestlé Market-PerformBernstein Research
11:46Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:41Nestlé AddBaader Bank
08:16Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
08:01Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:41Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12:06Nestlé Market-PerformBernstein Research
11:46Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:16Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
08:01Nestlé NeutralUBS AG
08:01Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen