ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 85 Franken
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle (Nestlé) mit einem Kursziel von 85 Franken auf "Neutral" belassen. Der weitere notfallmäßige Wechsel an der Spitze der Schweizer dürfte den Markt kaum beruhigen, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Sie erinnerte daran, dass bereits der nun entlassene Chef ohne sorgfältigen Auswahlprozess ins Amt gekommen sei. Pannuti sieht weiter ein Fragezeichen hinter dem mittelfristigen Kurs des Konzerns./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:47 / BST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:06
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:46
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08:16
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:06
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:46
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|08:01
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen