ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Overweight' - Ziel 100 Franken

22.10.26 16:04 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:13 / BST

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle ( Nestlé ) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Nach starken Quartalszahlen des Nahrungsmittelkonzerns habe das Management auf der Telefonkonferenz zuversichtliche Botschaften vermittelt, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Demnach dürften eine verbesserte Umsetzung und Innovationen zu Marktanteilsgewinnen führen./rob/edh/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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