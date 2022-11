ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Overweight' - Ziel 130 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle (Nestlé) nach der Bekanntgabe neuer Ziele für 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Inmitten eines von hoher Unsicherheit geprägten wirtschaftlichen Umfelds rage der Lebensmittelhersteller mit der Formulierung der 2025er-Ziele aus der Konkurrenz heraus, schrieb Analystin Celine Pannuti am Dienstag in einer ersten Reaktion. Das Bekenntnis, zu einer Margenspanne von 17,5 bis 18,5 Prozent zurückzukehren, dürfte am Markt nach der diesjährigen Enttäuschung über die Margenentwicklung Anklang finden. Angesicht der robusten Umsätze, der Gewinnqualität und der gut vorhersehbaren Geschäfte sei Nestle gut aufgestellt, um in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld die Ziele zu erreichen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2022 / 07:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2022 / 07:24 / GMT