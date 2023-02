ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Netflix auf 'Overweight' - Ziel 390 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix bei einem Kursziel von 390 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Gebühren für Paid Sharing, also Bezahlung für Extra-Adressen, sorgten kurzfristig für Abwanderungsrisiken, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kündigungen bei Gebührenänderungen seien aber nicht neu. Sie seien verkraftbar, und der Schritt letztlich positiv für den Streaminganbieter./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2023 / 11:46 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2023 / 17:00 / GMT