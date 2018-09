ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef des Insulinherstellers auf "Neutral" belassen. Die internationalen Aktivitäten sollten eine solide Wachstumsdynamik verzeichnen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit dem Diabetesmittel Semaglutid könnten die Dänen künftig wieder Marktanteile gewinnen./ajx/la

Datum der Analyse: 26.09.2018