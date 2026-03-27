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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 250 Kronen

30.03.26 08:04 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal dürfte solide gelaufen sein mit einem überraschend starken Start von Wegovy als Abnehmpille, schrieb Richard Vosser am Sonntagabend. Er geht dennoch davon aus, dass der Marktkonsens weiter sinken muss./rob/ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 21:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:15 / BST

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DatumRatingAnalyst
08:01Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
26.03.2026Novo Nordisk HoldDeutsche Bank AG
25.03.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
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08:01Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
26.03.2026Novo Nordisk HoldDeutsche Bank AG
25.03.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
21.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

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