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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 275 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die mittelfristigen Ziele ließen den Markterwartungen selbst bei optimistischster Interpretation kaum Spielraum, schrieb Richard Vosser am Montag anlässlich der Pressemeldung zum Kapitalmarkttag des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate./rob/ag/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:04 / BST

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14:11 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:41 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.09.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
15.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
11.09.26 Novo Nordisk Underweight Morgan Stanley

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