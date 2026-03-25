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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro

27.03.26 15:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Pernod Ricard S.A.
62,22 EUR 1,42 EUR 2,34%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Celine Pannuti bewertete am Donnerstagabend eine mögliche Fusion mit Brown-Forman. Das fusionierte Unternehmen würde auf einen Umsatz von etwas über 14,7 Milliarden Euro kommen und Pernod-Ricard eine stärkere Präsenz auf dem US-Markt verschaffen./rob/tih/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 22:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 22:33 / GMT

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DatumRatingAnalyst
18.03.2026Pernod Ricard Sector PerformRBC Capital Markets
18.03.2026Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026Pernod Ricard BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.2026Pernod Ricard HoldDeutsche Bank AG
19.02.2026Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.02.2026Pernod Ricard BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.2026Pernod Ricard BuyJefferies & Company Inc.
18.12.2025Pernod Ricard BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.12.2025Pernod Ricard BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Pernod Ricard BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026Pernod Ricard Sector PerformRBC Capital Markets
18.03.2026Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2026Pernod Ricard HoldDeutsche Bank AG
19.02.2026Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.04.2025Pernod Ricard UnderweightBarclays Capital
20.12.2024Pernod Ricard UnderweightBarclays Capital
27.11.2024Pernod Ricard SellDeutsche Bank AG
18.10.2024Pernod Ricard SellDeutsche Bank AG
17.10.2024Pernod Ricard SellDeutsche Bank AG

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