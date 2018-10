ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Philips auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. In allen drei Kerngeschäftsfeldern liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) unter den Erwartungen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Einziger Lichtblick sei der um elf Prozent gestiegene Auftragseingang, der die sonst vorherrschende Enttäuschung aber nicht wettmachen dürfte./bek/la

Datum der Analyse: 22.10.2018

