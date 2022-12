ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Philips auf 'Underweight' - Ziel 10,90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10,90 Euro belassen. Erste Testergebnisse der konzerneigenen Untersuchung von Problemen mit Beatmungsgeräten des Medizintechnik-Unternehmens sähen positiv aus, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie seien aber nicht so eindeutig und umfassend wie von ihm erhofft und die geplanten weiteren Tests ein Risikofaktor für die Aktie. Wegen möglicherweise problematischer Stoffe hatte Philips in den letzten eineinhalb Jahren Millionen von Geräten zurückrufen müssen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2022 / 09:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2022 / 09:18 / GMT

