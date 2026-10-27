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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Porsche AG auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.51 EUR 0.95 EUR 2.29 %
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG (Porsche vz) nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Sportwagenbauer habe ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich, das die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Dynamik bestätige, schrieb Jose Asumendi am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Zudem habe Porsche in einem schwierigen Umfeld die Jahresziele bekräftigt./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT

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Datum Rating Analyst
08:56 Porsche vz Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Porsche vz Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Porsche vz Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Porsche vz Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Porsche vz Hold Jefferies & Company Inc.

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