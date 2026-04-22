ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Renault auf 'Overweight' - Ziel 45 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer sei gut ins Jahr gestartet und habe im Kerngeschäft die Markterwartungen übertroffen, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:30 / BST
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