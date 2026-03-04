DAX24.108 -0,4%Est505.843 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4900 -1,6%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.370 -0,1%Euro1,1598 -0,3%Öl83,33 +0,9%Gold5.120 -0,4%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Renk auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro

05.03.26 14:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
54,71 EUR -4,50 EUR -7,60%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RENK mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal habe unter den Erwartungen gelegen, schrieb David Perry am Donnerstagmorgen. Dies sei aber großteils bloß "Lärm". Er rät den Anlegern, jede Kursschwäche zum Kauf zu nutzen./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT

