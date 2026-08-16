ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Rheinmetall auf 'Neutral' - Ziel 1350 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1350 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien zwar stark gewesen, schrieb David Perry am Montag. Auf mittlere Sicht gebe es jedoch zunehmend Unsicherheiten. So deuteten die geänderten Prognosen der Düsseldorfer für den Auftragsbestand zum Ende des Jahres 2026 sowie die Investitionsausgaben bis 2028 auf geringere Umsätze zwischen 2027 und 2030 hin als bisher erwartet - trotz des unveränderten Konzernziels für 2030. Perry wies darauf hin, dass seine unveränderten Ergebnisschätzungen bis 2030 um bis zu 17 Prozent unter dem Konsens lägen. Er bleibt bullisch für den europäischen Rüstungsbereich, bevorzugt aber Namen wie Leonardo, CSG, Renk, Babcock und Vincorion./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 02:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 02:56 / BST
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