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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2130 Euro

05.05.26 07:34 Uhr
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Rheinmetall AG
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals lägen unter den Markterwartungen, schrieb David Perry am Dienstag. Der Rüstungskonzern habe dies allerdings komplett mit Timingeffekten begründet und alle seine Jahresziele bestätigt. Nach einem starken Jahresstart und schwachem zweiten Quartal 2025 dürfte es in diesem Jahr nun genau andersherum laufen. Die Anleger seien inzwischen aber weitaus kritischer als zwischen 2022 und 2025, was die Umsetzung der Ambitionen anbelange./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:32 / BST

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