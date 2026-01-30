DAX24.827 +0,4%Est506.021 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9400 -2,0%Nas23.031 +2,2%Bitcoin58.968 -1,1%Euro1,1869 +0,4%Öl67,40 -1,0%Gold5.028 +1,4%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 350 Franken

09.02.26 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
354,90 CHF -1,50 CHF -0,42%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Die detaillierten Studiendaten des MS-Wirkstoffs Fenebrutinib zeigten solide Wirksamkeit, schrieb Richard Vosser am Sonntag. Die Sicherheit der Leber bleibe allerdings ein Sorgenfaktor hinsichtlich der US-Zulassung./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 21:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

mehr Analysen