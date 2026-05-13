DAX24.252 -0,8%Est505.874 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,38 +1,0%Nas26.635 +0,9%Bitcoin69.390 -0,2%Euro1,1638 -0,3%Öl107,4 +1,6%Gold4.577 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Plug Power A1JA81 Intel 855681 Micron Technology 869020 RENK RENK73 Amazon 906866 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Börsen in Fernost in Rot -- Trump handelte Aktien von Apple, NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Infineon, freenet, Figma, Volatus Aerospace, Virgin Galactic im Fokus
Top News
Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Hold Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Hold
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Brenntag SE-Aktie Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Brenntag SE-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro

15.05.26 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
56,00 EUR -0,42 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Pavan Mahbubani hält das obere Ende des Jahresgewinnziels des Versorgers für erreichbar, wie er am Donnerstag schrieb./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 19:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
08:01RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.05.2026RWE BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026RWE KaufenDZ BANK
13.05.2026RWE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.05.2026RWE BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026RWE KaufenDZ BANK
13.05.2026RWE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.05.2026RWE Market-PerformBernstein Research
29.04.2026RWE Market-PerformBernstein Research
20.04.2026RWE Market-PerformBernstein Research
01.04.2026RWE Market-PerformBernstein Research
26.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen