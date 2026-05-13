ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Pavan Mahbubani hält das obere Ende des Jahresgewinnziels des Versorgers für erreichbar, wie er am Donnerstag schrieb./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 19:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST
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