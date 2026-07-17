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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG (Salzgitter) nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern (Ebitda) hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem lobte er den angehobenen Jahresausblick des Stahlkonzerns./rob/edh/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2026 / 19:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2026 / 19:01 / BST

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09:06 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.